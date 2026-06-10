Drogen-Fahrer rammt Kind (9) auf Fahrrad und versucht, zu flüchten
Bonn - Bei einem Unfall in Bonn am Dienstagnachmittag wurde ein neunjähriger Fahrradfahrer verletzt. Beim Autofahrer (24) ergaben sich später Hinweise auf den Konsum von Drogen.
Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, befuhr der 24-Jährige gegen 16 Uhr mit seinem Ford die Koblenzer Straße in Richtung Bad Godesberg. An einer roten Ampel bremste er zu spät, sodass er den Jungen, der die Straße laut Zeugenaussagen bei Grünlicht überquerte, mit seinem Wagen erfasste.
Das Kind stürzte dadurch zu Boden und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen versorgte den Neunjährigen vor Ort.
Noch während der Unfallaufnahme durch die herbeigerufene Polizei rannte der Ford-Fahrer plötzlich in Richtung Hans-Böckler-Allee davon. "Dabei überquerte er mehrere Fahrstreifen, weshalb unbeteiligte Autofahrer einen Zusammenstoß nur mit Gefahrenbremsungen vermeiden konnten", teilen die Ordnungshüter mit.
In einem Park auf der Zeppelinstraße konnte der Flüchtige schließlich von den nacheilenden Polizisten gestellt werden.
Drogenschnelltest reagiert positiv auf Cannabis-Konsum
Weil der Mann während des gesamten Einsatzverlaufs zahlreiche körperliche Ausfallerscheinungen zeigte und die Beamten zudem beleidigte, ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf den Konsum von Cannabis. Der 24-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe abgeben.
Auf ihn kommen nun Ermittlungen unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung, Verkehrsgefährdung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu. "Ihm wurde das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge bis auf Weiteres untersagt und sein Führerschein sichergestellt", teilt die Polizei abschließend mit.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa