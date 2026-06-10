Drogen-Fahrer rammt Kind (9) auf Fahrrad und versucht, zu flüchten

Bonn - Bei einem Unfall in Bonn am Dienstagnachmittag wurde ein neunjähriger Fahrradfahrer verletzt. Beim Autofahrer (24) ergaben sich später Hinweise auf den Konsum von Drogen .

Der 24-Jährige konsumierte vor der Fahrt mit seinem Ford offenbar Cannabis. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, befuhr der 24-Jährige gegen 16 Uhr mit seinem Ford die Koblenzer Straße in Richtung Bad Godesberg. An einer roten Ampel bremste er zu spät, sodass er den Jungen, der die Straße laut Zeugenaussagen bei Grünlicht überquerte, mit seinem Wagen erfasste.

Das Kind stürzte dadurch zu Boden und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen versorgte den Neunjährigen vor Ort.

Noch während der Unfallaufnahme durch die herbeigerufene Polizei rannte der Ford-Fahrer plötzlich in Richtung Hans-Böckler-Allee davon. "Dabei überquerte er mehrere Fahrstreifen, weshalb unbeteiligte Autofahrer einen Zusammenstoß nur mit Gefahrenbremsungen vermeiden konnten", teilen die Ordnungshüter mit.

In einem Park auf der Zeppelinstraße konnte der Flüchtige schließlich von den nacheilenden Polizisten gestellt werden.