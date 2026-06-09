Crash mit Streifenwagen: Motorradfahrer schwer verletzt

Krefeld - Ein Motorradfahrer hat beim Zusammenstoß mit einem Streifenwagen in Krefeld schwere Verletzungen erlitten.

Bei einem Unfall mit einem Polizeiauto ist ein Motorradfahrer (60) lebensgefährlich verletzt worden. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Bei dem 60-Jährigen könne Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit.

Auf der Fahrt zu einem Einsatz waren demnach zwei Streifenwagen am frühen Dienstagmorgen im Stadtteil Uerdingen unterwegs.

Als einer der Wagen eine Kreuzung bei grüner Ampel überfahren habe, sei er mit dem Motorradfahrer zusammengestoßen.

Genauere Hintergründe zum Unfallhergang wurden zunächst nicht bekannt.