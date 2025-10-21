Auto kommt von Landstraße ab und landet im Gebüsch: Fahrer muss befreit werden

Grevenbroich - Die Feuerwehr musste am Dienstagnachmittag einen Mann retten, der nach einem Unfall auf der L116 in Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss) in seinem Wagen eingeklemmt war.

Die Feuerwehr musste den Mann mit technischem Gerät aus seinem auf der Seite liegenden Wagen befreien. © Feuerwehr Grevenbroich

Er sei gegen 13.10 Uhr mit seinem Auto im Kreuzungsbereich der Landstraße und der Grubenrandstraße von der Fahrbahn abgekommen, auf die Seite gestürzt und im Gebüsch neben der Fahrbahn liegen geblieben, berichtet die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte sei der Mann dann zwar ansprechbar gewesen, habe sein Fahrzeug allerdings nicht selbstständig verlassen können, heißt es weiter.

Die Feuerwehr entschied sich daher in enger Abstimmung mit dem ebenfalls anwesenden Rettungsdienst dazu, eine technische Rettung einzuleiten.

Infolgedessen öffneten die Einsatzkräfte das Dach des noch immer auf der Seite liegenden Autos mithilfe einer Säbelsäge. Zudem wurde der Wagen stabilisiert, damit er nicht umkippt.