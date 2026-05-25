Auto kracht gegen Bäume - Beifahrerin stirbt, Fahrer schwer verletzt

Blankenheim (Nordrhein-Westfalen) - Nach einem verheerenden Unfall im Landkreis Euskirchen ist eine Beifahrerin ihren schweren Verletzungen erlegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Zwei Menschen wurden bei einem schrecklichen Unfall in der Nähe von Blankenheim schwer verletzt. Die Beifahrerin verstarb später im Krankenhaus. © Benedict Lickfeld/Nord-West-Media TV/dpa

Das Unglück ereignete sich am Pfingstmontag (25. Mai) gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 258 bei Blankenheim, wie die Polizei mitgeteilt hat.

Ein 65 Jahre alter Mann aus dem Rhein-Kreis Neuss fuhr mit seinem Auto in Richtung Blankenheim, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam und gegen zwei Bäume krachte.

Sowohl der Fahrer als auch seine 67-jährige Beifahrerin wurden bei der schrecklichen Kollision schwer verletzt.

Während der 65-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen wurde, verstarb die Frau später infolge ihrer schweren Verletzungen in einem Krankenhaus.

Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team wurde zum Unfallort entsandt, um den tödlichen Unfall aufzunehmen. Zudem wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.