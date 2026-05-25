Unfall-Drama im Bergischen! Auto fängt nach Frontalcrash Feuer, Frau stirbt im Fahrzeug

Hückeswagen - Im Oberbergischen Kreis hat sich in der Nacht zum Montag ein dramatischer Unfall um eine 58-Jährige ereignet.

Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Die Frau war nach Angaben der Polizei Richtung Scheideweg unterwegs, als sie kurz vor der Ortschaft plötzlich aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen war.

Abseits der Fahrbahn knallte sie Sekundenbruchteile später gegen einen Baum, woraufhin ihr Auto Feuer gefangen hatte.

Ersthelfer hatten die 58-Jährige zwar retten wollen, konnten sie aufgrund des Feuers nicht aus ihrem Auto ziehen. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.