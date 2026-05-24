Fahrer knallt mit Mercedes frontal gegen Baum und verletzt sich schwer
Ratingen - Ein 23-Jähriger hat am Wochenende einen heftigen Unfall in Ratingen gebaut und sich dabei schwer verletzt.
Nach Angaben der Polizei war der junge Mann am Samstagmorgen um 4.40 Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse Richtung Broichhofstraße unterwegs, als er nach rechts von der Straße abgekommen war.
Kurz darauf knallte er mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum und erlitt schwere Verletzungen.
Wie er im Anschluss noch selbst den Beamten sagen konnte, soll Müdigkeit dazu geführt haben, dass er die Kontrolle über seinen Mercedes verlor.
Vor Ort ergaben sich keinerlei Hinweise darauf, dass er vor dem Unfall Drogen oder Alkohol konsumiert hatte.
Ein Rettungswagen transportierte ihn schließlich in ein Krankenhaus, wo er fortan behandelt wird. Die Polizei stellte den Mercedes sicher, die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: Polizei Mettmann