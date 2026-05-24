Fahrer knallt mit Mercedes frontal gegen Baum und verletzt sich schwer

Ratingen - Ein 23-Jähriger hat am Wochenende einen heftigen Unfall in Ratingen gebaut und sich dabei schwer verletzt.

Der Mercedes war nach dem Frontalcrash des 23-Jährigen ein Totalschaden und wurde sichergestellt. © Polizei Mettmann

Nach Angaben der Polizei war der junge Mann am Samstagmorgen um 4.40 Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse Richtung Broichhofstraße unterwegs, als er nach rechts von der Straße abgekommen war.

Kurz darauf knallte er mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum und erlitt schwere Verletzungen.

Wie er im Anschluss noch selbst den Beamten sagen konnte, soll Müdigkeit dazu geführt haben, dass er die Kontrolle über seinen Mercedes verlor.

Vor Ort ergaben sich keinerlei Hinweise darauf, dass er vor dem Unfall Drogen oder Alkohol konsumiert hatte.