Spinne ist der Auslöser: Junge Frau verreißt Lenkrad und kracht gegen Baum

Langenfeld - In Langenfeld ( Nordrhein-Westfalen ) ist eine Fahranfängerin bei einem Unfall am Samstagnachmittag (23. Mai) leicht verletzt worden. Schuld an dem Crash war wohl eine Spinne.

Eine junge Frau ist in Langenfeld mit einem Baum kollidiert. © Polizei Mettmann

Laut Polizei sei eine 19-Jährige gegen 15 Uhr auf der Bachstraße gefahren, ehe sie anschließend mit ihrem Toyota nach rechts in die Düsseldorfer Straße abbog.

Wie die junge Frau erklärte, erschrak sie während der Fahrt, als sie plötzlich eine Spinne in ihrem Auto entdeckte.

Die 19-Jährige verriss das Lenkrad, kam nach rechts von der Straße ab und krachte gegen einen Baum.

Bei der Kollision wurde sie leicht verletzt, dennoch musste sie von den Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.