Auto kracht in Scheune und hinterlässt riesiges Loch - Drei Verletzte, Fahrer flüchtet
Von Sven Bleilefens
Neuenkirchen - Nach einem Auffahrunfall in der nordrhein-westfälischen Gemeinde Neuenkirchen (Landkreis Steinfurt) ist ein Auto gegen eine Scheune geprallt und hat ein großes Loch in ihre Fassade gerissen.
Nach erster Einschätzung bestehe aber keine Einsturzgefahr, teilte die Polizei mit. Für die Beteiligten verlief der Unfall am Freitagabend glimpflich: Drei Menschen wurden laut Polizei leicht verletzt.
Ein Auto war mit hoher Geschwindigkeit auf ein anderes aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab.
Das vorausfahrende Fahrzeug mit zwei Insassen im Alter von 73 und 71 Jahren landete im Gebüsch, der Unfallverursacher kollidierte mit seinem Wagen mit der Scheunenwand.
Anschließend flüchtete der 40-Jährige zu Fuß, konnte aber von der Polizei gestellt werden, wie es hieß.
Titelfoto: Michel Fritzemeier/tv7news.de/dpa