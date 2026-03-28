Auto kracht in Scheune und hinterlässt riesiges Loch - Drei Verletzte, Fahrer flüchtet

Neuenkirchen - Nach einem Auffahrunfall in der nordrhein-westfälischen Gemeinde Neuenkirchen (Landkreis Steinfurt) ist ein Auto gegen eine Scheune geprallt und hat ein großes Loch in ihre Fassade gerissen.

Feuerwehrleute sind an einem Unfall beschäftigt, an dem ein PKW in eine Wand eines Bauernhauses gekracht ist. © Michel Fritzemeier/tv7news.de/dpa

Nach erster Einschätzung bestehe aber keine Einsturzgefahr, teilte die Polizei mit. Für die Beteiligten verlief der Unfall am Freitagabend glimpflich: Drei Menschen wurden laut Polizei leicht verletzt.

Ein Auto war mit hoher Geschwindigkeit auf ein anderes aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab.