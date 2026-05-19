3 Promille! Suff-Fahrer kracht in den Gegenverkehr - zwei Menschen schwer verletzt
Bergisch Gladbach - Er war alkoholisiert und setzte sich dennoch hinters Steuer: Ein 33-jähriger Mann hat am Montagabend einen schweren Verkehrsunfall verursacht.
Der Mann aus Bergisch Gladbach war kurz nach 18 Uhr mit seinem Ford auf der Frankenforster Straße in Richtung Lustheide gefahren.
Aufgrund seines starken Alkoholeinflusses hatte er jedoch nicht die rechte Spur halten können und war deswegen immer wieder in die Mitte der Fahrbahn rübergezogen.
Nachdem der 33-Jährige mit seinem Ford zunächst einen ihm entgegenkommenden KIA touchierte, krachte er im Anschluss frontal mit einem Opel zusammen, der in Richtung Bensberg unterwegs gewesen war.
Sowohl der Mann aus Bergisch Gladbach, als auch der 60-jährige Fahrer des Opels wurden bei dem verheerenden Crash schwer verletzt und mussten mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.
"Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 33-Jährigen ergab einen Wert von drei Promille", erklärt ein Sprecher der Polizei Rhein-Berg in einer Pressemitteilung.
Zudem habe man dem Unfallverursacher, der im Übrigen auch seinen Führerschein nicht dabei hatte, im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.
Polizeibeamte finden Lackschäden, die auf weiteren Unfall hindeuten
Sowohl der Ford des 33-Jährigen als auch der Opel wurden bei der schweren Kollision stark beschädigt und mussten von einem Pannendienst abgeschleppt werden.
Bei Ansicht des Autos fanden die Polizeibeamten jedoch noch frische Lackschäden vor, die die möglicherweise von einem weiteren Unfall stammten.
Der Fahrer des KIA, welchen der Unfallverursacher zuvor touchiert hatte, blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Wagen befanden sich aber ebenfalls mehrere Lack- und Kratzspuren.
Nun ermittelt die Polizei Rhein-Berg gegen den 33-jährigen Mann aus Bergisch Gladbach wegen fahrlässiger Körperverletzung, der Teilnahme am Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss und einer möglichen Fahrerflucht.
Die Frankenforster Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme bis in den Abend hinein gesperrt.
Titelfoto: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis