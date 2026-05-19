3 Promille! Suff-Fahrer kracht in den Gegenverkehr - zwei Menschen schwer verletzt

Bergisch Gladbach - Er war alkoholisiert und setzte sich dennoch hinters Steuer: Ein 33-jähriger Mann hat am Montagabend einen schweren Verkehrsunfall verursacht.

Unter starkem Alkoholeinfluss hat ein 33-Jähriger in Bergisch Gladbach einen schweren Unfall verursacht. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Der Mann aus Bergisch Gladbach war kurz nach 18 Uhr mit seinem Ford auf der Frankenforster Straße in Richtung Lustheide gefahren.

Aufgrund seines starken Alkoholeinflusses hatte er jedoch nicht die rechte Spur halten können und war deswegen immer wieder in die Mitte der Fahrbahn rübergezogen.

Nachdem der 33-Jährige mit seinem Ford zunächst einen ihm entgegenkommenden KIA touchierte, krachte er im Anschluss frontal mit einem Opel zusammen, der in Richtung Bensberg unterwegs gewesen war.

Sowohl der Mann aus Bergisch Gladbach, als auch der 60-jährige Fahrer des Opels wurden bei dem verheerenden Crash schwer verletzt und mussten mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

"Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 33-Jährigen ergab einen Wert von drei Promille", erklärt ein Sprecher der Polizei Rhein-Berg in einer Pressemitteilung.

Zudem habe man dem Unfallverursacher, der im Übrigen auch seinen Führerschein nicht dabei hatte, im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.