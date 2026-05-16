Nach Überschlag: Autofahrer (25) und Teenagerin schwer verletzt - Heli im Einsatz
Leverkusen - Bei einem Verkehrsunfall in Leverkusen sind am frühen Samstagmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Wie die Feuerwehr mitteilte, ereignete sich der folgenschwere Crash gegen 4.52 Uhr auf der Straße "Krummer Weg" im Stadtteil Steinbüchel.
Als die Kameraden vor Ort eintrafen, fanden sie ein Fahrzeug, welches nach einem Überschlag auf dem Dach liegengeblieben war. Der 25-jährige Fahrer wurde in dem Wagen eingeklemmt. Seine 17 Jahre alte Beifahrerin hatte sich selbstständig daraus befreien können.
Mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät gelang es den Einsatzkräften schließlich, auch den jungen Mann aus dem Wrack zu bergen. Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Vorfall schwer verletzt.
Ein Rettungswagen sowie ein angeforderter Rettungshubschrauber brachten sie zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser.
Während des Einsatzes wurde die Straße "Krummer Weg" für den gesamten Verkehr vollständig gesperrt.
Polizei nimmt Ermittlungen auf
Neben dem Einsatzführungsdienst waren auch Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Leverkusen-Steinbüchel sowie zwei Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes Leverkusen vor Ort.
Insgesamt war die Feuerwehr mit 36 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und dem genauen Hergang aufgenommen.
Titelfoto: -/dpa