Nach Überschlag: Autofahrer (25) und Teenagerin schwer verletzt - Heli im Einsatz

Leverkusen - Bei einem Verkehrsunfall in Leverkusen sind am frühen Samstagmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Warum sich das Auto am frühen Morgen überschlagen hatte, war zunächst noch unklar. © -/dpa

Wie die Feuerwehr mitteilte, ereignete sich der folgenschwere Crash gegen 4.52 Uhr auf der Straße "Krummer Weg" im Stadtteil Steinbüchel.

Als die Kameraden vor Ort eintrafen, fanden sie ein Fahrzeug, welches nach einem Überschlag auf dem Dach liegengeblieben war. Der 25-jährige Fahrer wurde in dem Wagen eingeklemmt. Seine 17 Jahre alte Beifahrerin hatte sich selbstständig daraus befreien können.

Mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät gelang es den Einsatzkräften schließlich, auch den jungen Mann aus dem Wrack zu bergen. Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Vorfall schwer verletzt.

Ein Rettungswagen sowie ein angeforderter Rettungshubschrauber brachten sie zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser.

Während des Einsatzes wurde die Straße "Krummer Weg" für den gesamten Verkehr vollständig gesperrt.