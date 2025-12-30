Auto rollt zurück und erfasst Rentnerin: Lebensgefahr!
Von Eva Gerten
Wiehl - Beim Zurückrollen eines Autos ist eine 83-Jährige in Wiehl in der Freiherr-vom-Stein-Straße erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.
Die Frau war am Dienstagmorgen gegen 10.35 Uhr anwesend, als der Wagen ihres Bruders zu Wartungszwecken in einer Garage etwas nach hinten verschoben wurde.
Dabei sei das Fahrzeug auf die abschüssige Garageneinfahrt geraten und abwärts gerollt, teilte die Polizei im Oberbergischen Kreis mit.
Die Frau geriet unter das Auto und erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Rettungsdienst und Notfallseelsorger kümmerten sich um die Zeugen und Angehörigen.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa