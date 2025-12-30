Auto rollt zurück und erfasst Rentnerin: Lebensgefahr!

Der Wagen des Bruders soll in einer Garage gewartet werden. Plötzlich rollt das Fahrzeug rückwärts die Einfahrt hinab und erfasst eine 83-Jährige.

Von Eva Gerten

Wiehl - Beim Zurückrollen eines Autos ist eine 83-Jährige in Wiehl in der Freiherr-vom-Stein-Straße erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Bei einem tragischen Unfall in Wiehl wurde eine Rentnerin lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild)
Die Frau war am Dienstagmorgen gegen 10.35 Uhr anwesend, als der Wagen ihres Bruders zu Wartungszwecken in einer Garage etwas nach hinten verschoben wurde.

Dabei sei das Fahrzeug auf die abschüssige Garageneinfahrt geraten und abwärts gerollt, teilte die Polizei im Oberbergischen Kreis mit.

Die Frau geriet unter das Auto und erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Rettungsdienst und Notfallseelsorger kümmerten sich um die Zeugen und Angehörigen.

