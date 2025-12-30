Auto rollt zurück und erfasst Rentnerin: Lebensgefahr!

Wiehl - Beim Zurückrollen eines Autos ist eine 83-Jährige in Wiehl in der Freiherr-vom-Stein-Straße erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Bei einem tragischen Unfall in Wiehl wurde eine Rentnerin lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Die Frau war am Dienstagmorgen gegen 10.35 Uhr anwesend, als der Wagen ihres Bruders zu Wartungszwecken in einer Garage etwas nach hinten verschoben wurde.

Dabei sei das Fahrzeug auf die abschüssige Garageneinfahrt geraten und abwärts gerollt, teilte die Polizei im Oberbergischen Kreis mit.