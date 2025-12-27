Weihnachtsabend endet im Unfall: Feuerwehr mit vielen Kräften vor Ort

Wuppertal - Schreckmoment am späten Abend des 2. Weihnachtsfeiertages: Auf der Straße Mollenkotten in Wuppertal ist ein Auto nach einem Unfall auf die Seite gekippt.

Das Bild, das sich den Einsatzkräften am Unfallort zeigte. © Christoph Petersen

Nach ersten Informationen der Feuerwehr krachte das Fahrzeug gegen eine massive Leitplanke. Durch den heftigen Aufprall verlor der Wagen das Gleichgewicht und blieb schließlich seitlich liegen.

Im Auto saß ein Mann, der sich glücklicherweise selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte. Er blieb unverletzt.

Für die Einsatzkräfte gab es trotzdem einiges zu tun: Ausgelaufenes Öl musste abgestreut werden, um weitere Gefahren zu vermeiden.

Wegen der ersten Meldungen war die Feuerwehr mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Auch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienst rückten an.