Jugendlicher Leichtsinn: Teenager will Auto überholen und landet auf dem Dach

Odenthal - Im Bergischen hat sich nach einem missglückten Überholmanöver am Sonntagabend ein spektakulärer Unfall ereignet.

Der rote Toyota des Teenagers wurde nach dem Unfall an Ort und Stelle abgeschleppt. © Polizei Rheinisch-Bergischer-Kreis

Nach Aussage der Polizei habe sich der Unfall gegen 19.30 Uhr auf der Scherfbachtalstraße in Fahrtrichtung Höffe abgespielt.

Demnach wollte ein 18-Jähriger mit seinem roten Toyota eine vorausfahrende 43-Jährige aus Bergisch Gladbach überholen, als er in einer Kurve plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Infolge anfänglichen Schleuderns überschlug sich der Toyota schließlich und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Ersten Ermittlungen zufolge könnte überhöhte Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn die Unfallursache gewesen sein.

Verletzt wurde der Jüngling bei dem Crash lediglich leicht. Die Frau aus Bergisch Gladbach kam unverletzt, jedoch mit einem großen Schrecken davon.