VW überschlägt sich in Solingen: Polizei ermittelt wegen Alkoholgeruchs

Solingen - Dramatische Szenen in der Nacht auf Sonntag im Stadtteil Widdert: Gegen 1.25 Uhr verlor ein 42-jähriger Solinger die Kontrolle über seinen VW Polo und verursachte einen schweren Verkehrsunfall .

Der VW überschlug sich beim Unfall und blieb auf dem Dach liegen. © Tim Oelbermann

Der Mann war auf der Severinstraße unterwegs und wollte auf die Friedrichstaler Straße fahren, als er aus unbekannten Gründen plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der Wagen prallte zunächst gegen ein Verkehrsschild, durchbrach anschließend eine Hecke und überschlug sich. Schließlich blieb der VW auf dem Dach liegen.

Umgehend rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zur Unfallstelle aus. Der Fahrer wurde sofort medizinisch versorgt.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, erlitt der 42-Jährige nur leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zur Beobachtung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.