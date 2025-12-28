VW überschlägt sich in Solingen: Polizei ermittelt wegen Alkoholgeruchs

Bei einem Unfall in Solingen überschlug sich der VW eins 42-Jährigen, nachdem er aus unbekannten Gründen gegen ein Straßenschild gefahren war.

Von Calvin Schröder

Solingen - Dramatische Szenen in der Nacht auf Sonntag im Stadtteil Widdert: Gegen 1.25 Uhr verlor ein 42-jähriger Solinger die Kontrolle über seinen VW Polo und verursachte einen schweren Verkehrsunfall.

Der VW überschlug sich beim Unfall und blieb auf dem Dach liegen.  © Tim Oelbermann

Der Mann war auf der Severinstraße unterwegs und wollte auf die Friedrichstaler Straße fahren, als er aus unbekannten Gründen plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der Wagen prallte zunächst gegen ein Verkehrsschild, durchbrach anschließend eine Hecke und überschlug sich. Schließlich blieb der VW auf dem Dach liegen.

Umgehend rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zur Unfallstelle aus. Der Fahrer wurde sofort medizinisch versorgt.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, erlitt der 42-Jährige nur leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zur Beobachtung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer erlitt trotz des Überschlags nur leichte Verletzungen.  © Tim Oelbermann

Während der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte einen deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer fest. In der Folge ordnete die Polizei eine Blutentnahme an. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 9000 Euro geschätzt.

