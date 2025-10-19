Auto überschlägt sich im Straßengraben: Eine Tote und zwei Schwerverletzte

Ahaus - Drei Senioren sind bei einem Autounfall im Kreis Borken im Münsterland schwerst verletzt worden. Eine 85-Jährige starb noch an der Unfallstelle, der 83-jährige Fahrer sowie eine 76-jährige Beifahrerin wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Eine Person verstarb bei dem Crash, zwei Senioren kamen mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Klinik. (Symbolbild) © Fabian Strauch/dpa

Der Unfall passierte am frühen Nachmittag auf der L560 in Ahaus.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der mit den drei Personen besetzte Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Straßengraben, wie es hieß.

Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Team hinzugezogen. Es entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro.