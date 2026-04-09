Auto überschlägt sich nach Zusammenstoß mit anderem Wagen - mehrere Verletzte
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Von Dayan Djajadisastra, Jonas Reihl
Heinsberg - Bei einem Unfall in Heinsberg (NRW) sind mehrere Menschen leicht verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilte, kam es am Mittwochabend gegen 22 Uhr an der Kreuzung Karl-Arnold-Straße/B221 zu einem Zusammenstoß von Fahrzeugen.
Nach ersten Erkenntnissen drehte sich eines der Fahrzeuge dabei und überschlug sich.
Die Kreuzung musste daraufhin zwischenzeitlich gesperrt werden. Erst nachdem die fahrunfähigen Wagen abgeschleppt werden konnte, wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.
Alle Beteiligten wurden von Rettungskräften versorgt. Die Unfallursache war zunächst unklar und wird nun durch die Polizei ermittelt.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa