Auto überschlägt sich nach Zusammenstoß mit anderem Wagen - mehrere Verletzte

Heinsberg - Bei einem Unfall in Heinsberg ( NRW ) sind mehrere Menschen leicht verletzt worden.

Die Polizei sperrte die Kreuzung nach dem Unfall zwischenzeitlich ab. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Mittwochabend gegen 22 Uhr an der Kreuzung Karl-Arnold-Straße/B221 zu einem Zusammenstoß von Fahrzeugen.

Nach ersten Erkenntnissen drehte sich eines der Fahrzeuge dabei und überschlug sich.

Die Kreuzung musste daraufhin zwischenzeitlich gesperrt werden. Erst nachdem die fahrunfähigen Wagen abgeschleppt werden konnte, wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.