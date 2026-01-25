Auto übersehen: Zwei Mädchen bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Von Christine Bähr
Rösrath - Zwei Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren sind bei einem Verkehrsunfall in Rösrath (Rheinisch-Bergischer-Kreis) schwer verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilte, seien die beiden Kinder ersten Ermittlungen zufolge am Samstagmittag völlig unvermittelt auf die Straße gelaufen.
Dabei hätten sie den heranfahrenden Wagen einer 75-jährigen Frau übersehen.
In der Folge sei es zu einem Zusammenstoß gekommen, sagte eine Polizeisprecherin.
Mehr zum Unfallhergang wurde von der Sicherheitsbehörde zunächst nicht mitgeteilt. Die Autofahrerin überstand die Kollision ohne größere Verletzungen.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa