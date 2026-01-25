Auto übersehen: Zwei Mädchen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rösrath - Zwei Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren sind bei einem Verkehrsunfall in Rösrath (Rheinisch-Bergischer-Kreis) schwer verletzt worden.

Laut den ersten Ermittlungen waren die beiden Mädchen unvermittelt auf die Straße gelaufen. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Wie die Polizei mitteilte, seien die beiden Kinder ersten Ermittlungen zufolge am Samstagmittag völlig unvermittelt auf die Straße gelaufen.

Dabei hätten sie den heranfahrenden Wagen einer 75-jährigen Frau übersehen.

In der Folge sei es zu einem Zusammenstoß gekommen, sagte eine Polizeisprecherin.