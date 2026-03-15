46-Jähriger ignoriert Polizei und brettert mit Ford Fiesta in Bäckerei

Leverkusen - Im Leverkusener Stadtteil Schlebusch ist am Wochenende ein Autofahrer in eine Bäckerei gekracht.

Die Polizei konnte den Fluchtfahrer erst nach dessen Unfall stoppen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Laut Polizei habe man den 46-Jährigen in seinem Ford Fiesta am Freitagabend auf der A3 Richtung Leverkusen-Zentrum bei einer Verkehrskontrolle gerne kontrollieren wollen - allerdings machte der Mann keinerlei Anstalten, anzuhalten.

Auf Höhe der Ausfahrt Schlebusch hatte er die Autobahn schließlich verlassen.

Kurz darauf verlor er jedoch die Kontrolle über seinen Wagen und krachte - an der Kreuzung Mülheimer Straße Ecke Bergische Landstraße - in eine Bäckerei.

Durch den Unfall wurde die Glasfront des Ladens vollständig zerstört. Einsatzkräfte stellten den Mann im Anschluss.