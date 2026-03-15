46-Jähriger ignoriert Polizei und brettert mit Ford Fiesta in Bäckerei
Leverkusen - Im Leverkusener Stadtteil Schlebusch ist am Wochenende ein Autofahrer in eine Bäckerei gekracht.
Laut Polizei habe man den 46-Jährigen in seinem Ford Fiesta am Freitagabend auf der A3 Richtung Leverkusen-Zentrum bei einer Verkehrskontrolle gerne kontrollieren wollen - allerdings machte der Mann keinerlei Anstalten, anzuhalten.
Auf Höhe der Ausfahrt Schlebusch hatte er die Autobahn schließlich verlassen.
Kurz darauf verlor er jedoch die Kontrolle über seinen Wagen und krachte - an der Kreuzung Mülheimer Straße Ecke Bergische Landstraße - in eine Bäckerei.
Durch den Unfall wurde die Glasfront des Ladens vollständig zerstört. Einsatzkräfte stellten den Mann im Anschluss.
Bei Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Ford Fiesta nicht zugelassen war und der 46-Jährige keinen Führerschein dabei hatte.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa