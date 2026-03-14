Schaden an Oberleitung: Zug bleibt an steiler Böschung stehen

Essen - Nach einem Oberleitungsschaden bei der Bahn hat die Feuerwehr in Essen 55 Fahrgäste mit Drehleitern aus einem Regionalzug geborgen.

Die Feuerwehr rettete die Reisenden, die anschließend mit einem Schienenersatzverkehr weiterfahren konnten. © Justin Brosch/dpa

Der Zug war zuvor am Samstag im Essener Stadtteil Kettwig an einer steilen Böschung zum Stehen gekommen.

Aus Sicherheitsgründen habe der Notfallmanager der Bahn die Feuerwehr um Hilfe gebeten, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Die Fahrgäste seien ohne Probleme aus dem Zug gebracht worden, ein Schienenersatzverkehr beförderte sie ans Ziel.