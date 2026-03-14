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Schaden an Oberleitung: Zug bleibt an steiler Böschung stehen

Nach einem Oberleitungsschaden bei der Bahn musste die Feuerwehr 55 Fahrgäste mit Drehleitern aus einem Regionalzug bergen.

Von Rolf Schraa

Essen - Nach einem Oberleitungsschaden bei der Bahn hat die Feuerwehr in Essen 55 Fahrgäste mit Drehleitern aus einem Regionalzug geborgen.

Die Feuerwehr rettete die Reisenden, die anschließend mit einem Schienenersatzverkehr weiterfahren konnten.
Die Feuerwehr rettete die Reisenden, die anschließend mit einem Schienenersatzverkehr weiterfahren konnten.  © Justin Brosch/dpa

Der Zug war zuvor am Samstag im Essener Stadtteil Kettwig an einer steilen Böschung zum Stehen gekommen. 

Aus Sicherheitsgründen habe der Notfallmanager der Bahn die Feuerwehr um Hilfe gebeten, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Die Fahrgäste seien ohne Probleme aus dem Zug gebracht worden, ein Schienenersatzverkehr beförderte sie ans Ziel.

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Die Zugstrecke der S-Bahnlinie 6 musste zur Reparatur unterbrochen werden. Aussagen über die Dauer der Reparaturarbeiten seien vorerst nicht möglich, teilte die Bahn mit.

Titelfoto: Justin Brosch/dpa

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