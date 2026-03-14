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Schaden an Oberleitung: Zug bleibt an steiler Böschung stehen
Von Rolf Schraa
Essen - Nach einem Oberleitungsschaden bei der Bahn hat die Feuerwehr in Essen 55 Fahrgäste mit Drehleitern aus einem Regionalzug geborgen.
Der Zug war zuvor am Samstag im Essener Stadtteil Kettwig an einer steilen Böschung zum Stehen gekommen.
Aus Sicherheitsgründen habe der Notfallmanager der Bahn die Feuerwehr um Hilfe gebeten, sagte ein Feuerwehrsprecher.
Die Fahrgäste seien ohne Probleme aus dem Zug gebracht worden, ein Schienenersatzverkehr beförderte sie ans Ziel.
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Die Zugstrecke der S-Bahnlinie 6 musste zur Reparatur unterbrochen werden. Aussagen über die Dauer der Reparaturarbeiten seien vorerst nicht möglich, teilte die Bahn mit.
Titelfoto: Justin Brosch/dpa