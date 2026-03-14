Tödlicher Unfall: Autofahrerin kommt von Straße ab und prallt gegen Baum

Viersen - Bei einem Unfall in Viersen hat eine 87-jährige Autofahrerin derart schwere Verletzungen erlitten, dass sie kurz darauf in einem Krankenhaus verstarb.

An der Unfallstelle mussten Zeugen und Ersthelfer durch Notfallseelsorger betreut werden. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach Angaben eines Polizeisprechers war die Seniorin am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr auf der K9 zwischen Niederkrüchten und Elmpt unterwegs, als sie aus bislang unklarer Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Die Frau erlitt bei dem Aufprall lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Feuerwehrkräfte befreiten sie aus dem Wrack, ehe sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde. Dort verstarb sie jedoch kurze Zeit später.

An der Unfallstelle mussten Zeugen und Ersthelfer durch Notfallseelsorger betreut werden.

Die Polizei kümmerte sich indes um die Unfallaufnahme, bei der auch Beamte aus Aachen zur Unterstützung eingesetzt wurden.