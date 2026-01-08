Auto will anderen Wagen aus Glatteis-Falle retten und gerät selbst in Gefahr

Solingen - In Solingen bei Düsseldorf ist eine Bergungsaktion am Mittwochabend aufgrund von Glatteis gehörig schiefgelaufen. Am Ende musste die Feuerwehr gleich zwei Fahrzeuge von einem Hang holen.

Die Feuerwehr rückte aus, um die beiden Unfallwagen von der schmalen Straße zu retten. © Gianni Gattus

Auf der schneebedeckten und extrem glatten Fahrbahn in Solingen-Schnittert war ein Autofahrer zunächst ins Schlittern gekommen. An einem Abhang drohte der Wagen in der Folge abzurutschen, der Fahrer konnte sich aber noch selbstständig befreien.

Daraufhin eilten Anwohner zu Hilfe. Um das Fahrzeug aus der misslichen Lage zu befreien, entschlossen sich die Helfer, das verunglückte Auto mithilfe eines weiteren Wagens zu bergen.

Doch die Aktion ging schief: Auch das zweite Auto kam aufgrund der extremen Glätte ins Schleudern, woraufhin es mehrere Meter tief den Hang hinunterrutschte. Erst ein Baum konnte den Wagen stoppen und ein vollständiges Abrutschen verhindern.

Schließlich entschieden sich die Anwohner, die Feuerwehr einzuschalten. Die Rettungskräfte rückten aus und begannen umgehend mit der Sicherung der beiden Fahrzeuge.