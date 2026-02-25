Massencrash auf A3! Fahrbahn Richtung Köln voll gesperrt - ein Schwerverletzter

Ratingen - Die A3 ist nach einem Unfall mit zwei Lkw und fünf Autos in Fahrtrichtung Köln seit Mittwochmittag vollständig gesperrt.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Mittwochmittag auf der A3 südlich von Duisburg. © Christoph Reichwein/dpa

Eine Person ist dabei schwer verletzt worden, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Als Unfallursache am Autobahnkreuz Breitscheid südlich von Duisburg nannte er einen geplatzten Reifen bei einem Lkw.

Die schwer verletzte Person, die sich demnach nicht in Lebensgefahr befindet, wurde in ein Krankenhaus gebracht.