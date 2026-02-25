Massencrash auf A3! Fahrbahn Richtung Köln voll gesperrt - ein Schwerverletzter

Die A3 ist nach einem Unfall mit zwei Lkw und fünf Autos in Fahrtrichtung Köln seit Mittwochmittag vollständig gesperrt.

Von Marco Rauch

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Mittwochmittag auf der A3 südlich von Duisburg.
Eine Person ist dabei schwer verletzt worden, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Als Unfallursache am Autobahnkreuz Breitscheid südlich von Duisburg nannte er einen geplatzten Reifen bei einem Lkw.

Die schwer verletzte Person, die sich demnach nicht in Lebensgefahr befindet, wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die A3 Richtung Köln soll voraussichtlich noch mehrere Stunden gesperrt bleiben. In die andere Richtung sind zwei Fahrbahnen frei und der Verkehr läuft stockend, so der Polizeisprecher.

