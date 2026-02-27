Quad und Auto krachen beim Abbiegen zusammen: 61-Jähriger schwer verletzt

Engelskirchen - Bei einem Unfall in Engelskirchen im Oberbergischen Kreis hat sich ein Quad-Fahrer (61) schwere Verletzungen zugezogen.

Das Quad des 61-Jährigen musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. © Polizei Oberbergischer Kreis

Nach Angaben der Polizei war ein 63-jähriger Autofahrer aus Engelskirchen am frühen Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr auf der Wallefelder Straße unterwegs, als er mit seinem Mitsubishi auf die L307 abbiegen wollte.

Dabei kam es aus bislang unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit dem Quad-Fahrer aus Wiehl, der zu diesem Zeitpunkt auf der L307 in Richtung Wallefeld unterwegs war.

Der 61-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Autofahrer und seine 64-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.