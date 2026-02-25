Schwerer Unfall in Gummersbach: VW kippt auf die Seite, zwei Frauen verletzt

Gummersbach - Bei einem Unfall in der Gummersbacher Innenstadt am Dienstagnachmittag wurden zwei Frauen verletzt.

Der Wagen einer 62-jährigen Gummersbacherin kippte durch den Aufprall auf die Seite. © Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Eine 69-Jährige war laut Polizei mit ihrem VW Golf gegen 15.10 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der zweispurigen Brückenstraße in Richtung der Westtangente unterwegs, als sie auf Höhe der Einmündung zur Hohe Straße die Fahrbahn wechseln wollte.

Dabei hatte sie allerdings offenbar den Polo einer 62-Jährigen übersehen, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Durch den Aufprall kam der Polo nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Metallzaun und kippte auf die linke Seite.