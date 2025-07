Autofahrer verfolgt Ex-Freundin und neuen Partner: Dann wird's richtig gefährlich

Siegburg (NRW) - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Bedrohung und weit mehr: Einem 43-jährigen Autofahrer aus Siegburg sind am Mittwoch offensichtlich sämtliche Sicherungen durchgebrannt! Nun muss der Mann sich diversen Strafverfahren stellen.

Der 43-Jährige drängte erst seine Ex-Freundin in ihrem VW Polo ab und nahm dann die Verfolgung ihres neuen Freundes (33) auf, der in einem Mercedes unterwegs war. (Symbolfoto) © 123rf/titipong

Wie ein Sprecher der Polizei schilderte, war die Ex-Freundin des Mannes am Mittwochmittag gegen 13.50 Uhr in ihrem VW Polo im Siegburger Ortsteil Kaldauen unterwegs, während ihr 33-jähriger (neuer) Freund in seinem eigenen Wagen - einem Mercedes - hinter der Frau herfuhr.

Der 43-Jährige verfolgte das Paar dabei in seinem VW Passat und setzte in der Straße Im Donnerschlag plötzlich zu einem höchst riskanten Manöver an! So trat er kräftig aufs Gaspedal und schloss mit überhöhter Geschwindigkeit zu dem Wagen der Frau auf, ehe er den Polo beim Überholen abdrängte und dabei mit dem Kleinwagen zusammenstieß.

Anschließend flüchtete der 43-Jährige von der Unfallstelle, war jedoch noch lange nicht fertig mit seiner Irrfahrt!

Im weiteren Verlauf nahm der Mann nun die Verfolgung des neuen Partners der Siegburgerin auf und überholte auch ihn zunächst auf der Hauptstraße, als er seinen Passat plötzlich abrupt abbremste, sodass der 33-jährige Mercedes-Fahrer aus Duisburg einen Unfall trotz einer sofortigen Vollbremsung nicht mehr verhindern konnte.