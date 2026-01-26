Autofahrerin rammt Passantin: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Siegburg - Bei einem Unfall in Siegburg ist eine junge Frau (24) schwer verletzt worden. Die Fußgängerin wurde in eine Klinik gebracht.

Die 24-Jährige wurde noch an der Unfallstelle von Rettungskräften erstversorgt und kam anschließend in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Die 24-Jährige überquerte nach Angaben der Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr die Wilhelm-Ostwald-Straße auf dem Fußgängerüberweg, während zeitgleich eine 59-jährige Ford-Fahrerin den dortigen Kreisverkehr nach rechts auf die Straße verlassen wollte.

Noch beim Abbiegen stieß die Frau dann mit der jungen Passantin zusammen, die bei dem Unfall zu Boden stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog.

"Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht", schilderte ein Sprecher der Polizei. Die Autofahrerin blieb hingegen unverletzt.