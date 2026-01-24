Transporter kollidiert mit kleinem Kind: Vierjähriger stirbt nach Crash

In Hattingen ist es am Wochenende zu einem tragischen Unfall gekommen, in dessen Folge ein Vierjähriger in einer Klinik verstarb.

Von Maurice Hossinger

Hattingen - Am Wochenende ist es in Hattingen zu einem dramatischen Verkehrsunfall gekommen - ein Junge (†4) starb kurz darauf an seinen Verletzungen.

Die Polizei ermittelt derzeit hinsichtlich der noch unklaren Unfallursache. (Symbolfoto)
Die Polizei ermittelt derzeit hinsichtlich der noch unklaren Unfallursache. (Symbolfoto)  © Friso Gentsch/dpa

Nach Angaben der Polizei sei es am Freitag gegen 16 Uhr zu dem Vorfall gekommen.

Demnach sei ein Transporter beim Rangieren mit dem Vierjährigen kollidiert, der dadurch zunächst lebensgefährlich verletzt worden war.

Zu Hilfe gerufene Rettungskräfte konnten das Kind noch am Unfallort reanimieren.

Unfall in Wuppertal: Auto überschlägt sich in Kurve, zwei Menschen verletzt
NRW Unfall Unfall in Wuppertal: Auto überschlägt sich in Kurve, zwei Menschen verletzt

Wie es weiter heißt, sei der Junge schließlich in einer Spezialklinik gestorben.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache laufen auf Hochtouren. Angehörige und Unfallzeugen wurden durch Notfallseelsorger versorgt.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa

Mehr zum Thema NRW Unfall: