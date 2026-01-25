Straßenbahnen kollidieren, fünf Verletzte: War Fahrer zu schnell unterwegs?

Düsseldorf - Am Samstag sind bei einem Unfall in Düsseldorf zwei Straßenbahnen miteinander kollidiert. Dabei wurden insgesamt fünf Menschen verletzt.

Zwei der fünf verletzten Personen wurden vorsorglich in Krankenhäuser transportiert. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der Fahrer der U71 zunächst auf der Grafenberger Allee stadtauswärts unterwegs.

Beim Versuch, nach links in die Uhlandstraße abzubiegen, krachte die Bahn aus bislang ungeklärten Gründen mit dem Zug der U73-Linie zusammen, der zum selben Zeitpunkt stadteinwärts fuhr.

Die U71 wurde durch die Wucht des Aufpralls aus den Schienen gehoben. Fünf Menschen wurden leicht verletzt, zwei von ihnen kamen vorsorglich in nahe gelegene Krankenhäuser.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung für etwa zwei Stunden gesperrt werden.