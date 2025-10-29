Autofahrerin verliert auf nasser Fahrbahn die Kontrolle und überschlägt sich

Düren - Bei einem Unfall in Düren hat eine Autofahrerin (45) Verletzungen erlitten. Ihr Wagen überschlug sich, die Frau kam in ein Krankenhaus.

Der Wagen der 45-Jährigen landete kopfüber in einem Feld neben der Landstraße. © Polizei Düren

Nach Angaben eines Polizeisprechers war die 45-Jährige am frühen Dienstagmorgen gegen 7 Uhr auf der L109 in Richtung Dürboslar unterwegs, als sie auf der regennassen Fahrbahn plötzlich die Kontrolle über ihr Auto verlor.

Der Wagen kam anschließend nach rechts von der Straße ab und überschlug sich, ehe er schließlich auf dem Dach in einem angrenzenden Feld liegenblieb.

Die Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde von hinzu alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.