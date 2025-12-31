Baum entwurzelt: Schwer verletzter Fahrer aus Trümmer-Bus befreit

Gelsenkirchen - Ein Busfahrer landete nach einem bösen Unfall am Silvestermorgen schwer verletzt im Krankenhaus.

Im Linienbus saßen zum Unfallzeitpunkt zwei Passagiere und der Busfahrer. © Feuerwehr Gelsenkirchen

Mit seinem Linienbus sowie zwei Passagieren an Bord war der Busfahrer gegen 7 Uhr auf der Ostpreußenstraße in Gelsenkirchen unterwegs und krachte gegen einen Baum, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der massive Stamm wurde zunächst entwurzelt und krachte dann zu Boden. Der Bus kam direkt auf dem Holz zum Stillstand.

Während die beiden Fahrgäste relativ unbeschadet davonkamen, wurde der Busfahrer in seiner völlig zerstörten Fahrerkabine eingeklemmt.

Mit schwerem Gerät konnten die rund 40 Kameraden den Mann aus seiner misslichen Lage befreien. Er wurde anschließend mit schweren Verletzungen in ein Traumazentrum eingeliefert.