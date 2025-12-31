 4.273

Baum entwurzelt: Schwer verletzter Fahrer aus Trümmer-Bus befreit

Ein Busfahrer landete nach einem bösen Unfall am Silvestermorgen schwer verletzt im Krankenhaus.

Von Malte Kurtz

Gelsenkirchen - Ein Busfahrer landete nach einem bösen Unfall am Silvestermorgen schwer verletzt im Krankenhaus.

Im Linienbus saßen zum Unfallzeitpunkt zwei Passagiere und der Busfahrer.
Mit seinem Linienbus sowie zwei Passagieren an Bord war der Busfahrer gegen 7 Uhr auf der Ostpreußenstraße in Gelsenkirchen unterwegs und krachte gegen einen Baum, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der massive Stamm wurde zunächst entwurzelt und krachte dann zu Boden. Der Bus kam direkt auf dem Holz zum Stillstand.

Während die beiden Fahrgäste relativ unbeschadet davonkamen, wurde der Busfahrer in seiner völlig zerstörten Fahrerkabine eingeklemmt.

Mit schwerem Gerät konnten die rund 40 Kameraden den Mann aus seiner misslichen Lage befreien. Er wurde anschließend mit schweren Verletzungen in ein Traumazentrum eingeliefert.

Beängstigende Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen, wie der vordere Teil des Linienbusses völlig zerstört und bloß noch ein Schatten seiner selbst ist.

