Biker verliert in Kurve Kontrolle und überschlägt sich mehrfach

Kürten - Bei einem Unfall in Kürten im Rheinisch-Bergischen Kreis hat ein Motorradfahrer (59) schwere Verletzungen erlitten.

Der Biker (59) wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © 123RF/rioblanco

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, war der Biker am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Bergstraße in Fahrtrichtung Kölner Straße unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärten Gründen plötzlich die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Das Fahrzeug setzte daraufhin eigenständig einen Notruf ab, hieß es.

Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, schilderte gegenüber den eintreffenden Rettungskräften, dass der 59-Jährige sich bei dem Crash mehrfach überschlagen habe.

Als auch wenig später die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, war der Mann jedoch nicht mehr anwesend.

Der Biker erlitt bei dem Unfall schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. "Nach einer Erstversorgung wurde er zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht", berichtete der Polizeisprecher.

An dem Motorrad entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich, wie die Beamten schätzten.