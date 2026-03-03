War der Fahrer betrunken? Kran fällt auf A42 von Tieflader

Ein Kranfahrzeug aus Polen hat auf der A42 bei Duisburg für eine Sperrung gesorgt, nachdem er von der Ladefläche eines Tiefladers gefallen ist.

Von Tobias Kremer

Duisburg - Ein Kranfahrzeug aus Polen ist auf der A42 bei Duisburg von der Ladefläche eines Tiefladers gefallen.

Zwei der drei Fahrspuren der A42 in Richtung Dortmund mussten für die Dauer der Unfallaufnahme am Montagabend gesperrt werden.
Zwei der drei Fahrspuren der A42 in Richtung Dortmund mussten für die Dauer der Unfallaufnahme am Montagabend gesperrt werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der 38-jährige Lkw-Fahrer eine unkontrollierte Fahrbewegung gemacht haben. Dabei sei der Kran am Montagabend gegen 21.37 Uhr von der Ladefläche gerutscht, heißt es weiter.

Wie es dazu kommen konnte, ist bislang unklar. Der Fahrer gab zwar an, einem auf der Fahrbahn liegenden Autoreifen ausgewichen zu sein, die Polizei konnte dafür allerdings keine Beweise finden.

Stattdessen fiel ein Atemalkoholtest bei dem 38-Jährigen den Angaben der Ordnungshüter zufolge positiv aus. Dem Mann wurde deshalb auf der Wache eine Blutprobe entnommen.

Während des Einsatzes war die Fahrbahn der A42 in Richtung Dortmund für mehrere Stunden gesperrt. Erst gegen 7 Uhr am Dienstagmorgen konnte die Straße wieder freigegeben werden.

Der umgestürzte Kran musste mithilfe eines speziellen Bergungsunternehmens von der Straße geholt werden.

Ein Spezialunternehmen musste den umgestürzten Kran von der Straße bergen.
Ein Spezialunternehmen musste den umgestürzten Kran von der Straße bergen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 170.000 Euro.

