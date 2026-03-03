Lkw kracht auf A46 in Auto: Hubschrauber bringt schwer verletzte Frau in Klinik

Neuss - Bei einem Unfall auf der A46 bei Neuss am frühen Montagabend wurde eine 64-jährige Kölnerin schwer verletzt.

Für den Start und die Landung des Rettungshubschraubers musste das Kreuz Neuss-Süd kurzzeitig voll gesperrt werden. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, hatte ein ukrainischer Lkw-Fahrer (39) ersten Erkenntnissen zufolge gegen 18.18 Uhr im stockenden Verkehr nicht mehr rechtzeitig bremsen können. In der Folge fuhr der Sattelschlepper dem Wagen der Frau auf.

Augenzeugen informierten die zuständige Autobahnpolizei Düsseldorf demnach über eine Notfallsäule.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 64-Jährige so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Für dessen Start sowie die Landung musste das Autobahnkreuz Neuss-Süd kurzzeitig voll gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.