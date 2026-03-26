Bei Flucht vor der Polizei: Golf und Smart krachen frontal zusammen

Wuppertal - In Wuppertal ist ein Autofahrer (29) bei seiner Flucht vor der Polizei frontal in einen Kleinwagen gerast. Beide Fahrer erlitten bei dem schweren Unfall Verletzungen.

Der Golf-Fahrer hatte am Mittwochabend versucht, einer Kontrolle durch die Polizei zu entgehen. © Christoph Petersen

Nach Angaben eines Polizeisprechers wollten Beamte den Golf-Fahrer am späten Mittwochabend kontrollieren, woraufhin dieser sämtliche Anhaltezeichen ignorierte und das Gaspedal durchtrat.

Um kurz nach 22 Uhr krachte der Flüchtige dann im Bereich der Nevigeser Straße an der Einmündung zur Straße "Am Jagdhaus" frontal in einen Smart, wobei beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden.

Nach dem Unfall stieg der Golf-Fahrer aus seinem Wagen aus und versuchte, zu Fuß zu flüchten. Die Polizei konnte den Mann jedoch unter Widerstand stellen. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt.

Während der Unfallverursacher leichte Blessuren davontrug, erlitt der 42-jährige Smart-Fahrer schwere Verletzungen und musste zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die zwei Beifahrerinnen blieben unverletzt.