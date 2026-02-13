Vier junge Menschen nach schwerem Unfall verletzt: Hauswand massiv beschädigt

Düren - Bei einem Unfall in Düren sind vier junge Menschen verletzt worden. Eine Hausfassade wurde zudem derart beschädigt, dass die Anwohner das Gebäude zunächst verlassen mussten.

Ein Baufachberater des Technischen Hilfswerks (THW) überprüfte den Schaden an der Hausfassade. © Feuerwehr Düren

Wie ein Feuerwehrsprecher am Freitag berichtete, waren die Kameraden am Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr in die Euskirchener Straße in der Dürener Innenstadt alarmiert worden, nachdem dort zwei Autos zusammengestoßen waren.



Nach Polizeiangaben war eine 18-jährige Autofahrerin zuvor mitsamt einer 19-jährigen Beifahrerin in Richtung des Friedrich-Ebert-Platzes unterwegs gewesen, als sie nach links in die Straße "Am Adenauerpark" einbiegen wollte. Dabei bemerkte die junge Frau jedoch zu spät, dass ein vor ihr fahrender 18-Jähriger, der mit einem Beifahrer (18) unterwegs war, ebenfalls in die Straße abbiegen wollte und sein Tempo dazu verlangsamte.

Es kam zum Zusammenstoß beider Autos, woraufhin die junge Frau die Kontrolle über ihren Wagen verlor und gegen eine Hauswand und einen Stromverteilerkasten schleuderte.

"Kunststoffteile des Verteilerkastens wurden durch die Wucht des Aufpralls gelöst und beschädigten dadurch einen in der Nähe parkenden Pkw", schilderte ein Polizeisprecher.