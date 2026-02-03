Beim Überholen in Gegenverkehr gekracht: Junger Biker lebensgefährlich verletzt

Mechernich - Bei einem Unfall in Mechernich im Kreis Euskirchen hat sich ein 17-jähriger Biker lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Der lebensgefährlich verletzte 17-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Auch der Autofahrer (56) und sein Beifahrer (68) kamen in Krankenhäuser. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach Angaben der Polizei war der Jugendliche am Montag gegen 14 Uhr auf der Bleibergstraße Richtung Mechernich-Bergheim unterwegs, als er nach derzeitigem Stand der Ermittlungen einen vorausfahrenden Wagen überholen wollte.

Zeitgleich fuhr ein 56-jähriger Autofahrer samt einem Beifahrer (68) die Bleibergstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung entlang, als es während des Überholmanövers des 17-Jährigen zum Zusammenstoß zwischen dem Autofahrer und dem Biker kam.

Der junge Mechernicher wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.