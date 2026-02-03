Beim Überholen in Gegenverkehr gekracht: Junger Biker lebensgefährlich verletzt
Mechernich - Bei einem Unfall in Mechernich im Kreis Euskirchen hat sich ein 17-jähriger Biker lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.
Nach Angaben der Polizei war der Jugendliche am Montag gegen 14 Uhr auf der Bleibergstraße Richtung Mechernich-Bergheim unterwegs, als er nach derzeitigem Stand der Ermittlungen einen vorausfahrenden Wagen überholen wollte.
Zeitgleich fuhr ein 56-jähriger Autofahrer samt einem Beifahrer (68) die Bleibergstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung entlang, als es während des Überholmanövers des 17-Jährigen zum Zusammenstoß zwischen dem Autofahrer und dem Biker kam.
Der junge Mechernicher wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.
Der Autofahrer und sein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen, die ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.
Die Polizei nahm den schweren Unfall auf und leitete Ermittlungen ein, die zurzeit noch andauern.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa