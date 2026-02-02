Unfall-Drama auf der A555: Zwei Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt

Bornheim - Schwerer Unfall am Montagmorgen auf der A555 bei Bornheim : Zwei Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt. Die Autobahn Richtung Bonn war komplett gesperrt.

Nach einem schweren Unfall auf der A555 bei Bornheim war die Autobahn Richtung Bonn stundenlang gesperrt. © 7aktuell.de/ Alexander Franz

Wie die Polizei mitteilt, krachte gegen 9.20 Uhr ein Transporter auf Höhe Bornheim in einen stehenden Laster.

Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Kipplaster nach vorne geschoben und krachte noch auf einen weiteren Lkw.

Dessen Fahrer (63) hatte Glück und blieb unverletzt. Für den 26-jährigen Transporterfahrer und den 31 Jahre alten Fahrer des Lasters endete der Unfall dagegen unglücklich: Beide wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.

Feuerwehr und Rettungskräfte mussten die Männer aufwendig aus den Wracks befreien. Sie kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser.