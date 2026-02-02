Schrecklicher Unfall auf A61: Peugeot kracht in Mercedes - Drei Tote, darunter auch ein Kind

Bergheim - Bei einem schweren Unfall auf der A61 in Bergheim bei Köln sind am Sonntagabend drei Menschen tödlich verletzt worden, darunter auch ein Kind. Zwei weitere Beteiligte kamen in eine Klinik.

Die Polizei sicherte nach dem tödlichen Unfall auf der A61 Spuren. © Vincent Kempf

Wie ein Polizeisprecher berichtet, war ein Mercedes-Fahrer gemeinsam mit einer Beifahrerin und einem Kind am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr auf der A61 Richtung Venlo unterwegs, als der Wagen ersten Erkenntnissen zufolge zwischen den Anschlussstellen Bergheim-Süd und Bergheim aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam.

Das Auto prallte in der Folge gegen die Betonschrammwand und kam anschließend quer auf der Fahrbahn zum Stehen, wobei ein nachfolgender Peugeot-Kastenwagen mit niederländischem Kennzeichen in die Fahrerseite des Mercedes krachte.

Die beiden erwachsenen Insassen des Wagens wurden nach Feuerwehr-Angaben bei dem Zusammenstoß in dem Mercedes eingeklemmt, wobei Rettungskräften nur noch ihren Tod feststellen konnten.

Das Kind - nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ein kleines Mädchen - wurde von den Rettungskräften noch auf der Autobahn vergeblich reanimiert und starb ebenfalls.