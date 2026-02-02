Schrecklicher Unfall auf A61: Peugeot kracht in Mercedes - Drei Tote, darunter auch ein Kind
Bergheim - Bei einem schweren Unfall auf der A61 in Bergheim bei Köln sind am Sonntagabend drei Menschen tödlich verletzt worden, darunter auch ein Kind. Zwei weitere Beteiligte kamen in eine Klinik.
Wie ein Polizeisprecher berichtet, war ein Mercedes-Fahrer gemeinsam mit einer Beifahrerin und einem Kind am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr auf der A61 Richtung Venlo unterwegs, als der Wagen ersten Erkenntnissen zufolge zwischen den Anschlussstellen Bergheim-Süd und Bergheim aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam.
Das Auto prallte in der Folge gegen die Betonschrammwand und kam anschließend quer auf der Fahrbahn zum Stehen, wobei ein nachfolgender Peugeot-Kastenwagen mit niederländischem Kennzeichen in die Fahrerseite des Mercedes krachte.
Die beiden erwachsenen Insassen des Wagens wurden nach Feuerwehr-Angaben bei dem Zusammenstoß in dem Mercedes eingeklemmt, wobei Rettungskräften nur noch ihren Tod feststellen konnten.
Das Kind - nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ein kleines Mädchen - wurde von den Rettungskräften noch auf der Autobahn vergeblich reanimiert und starb ebenfalls.
A61 nach tödlichem Unfall viele Stunden gesperrt
Der verletzte 31-jährige Fahrer des Peugeot wurde derweil mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Auch seine Beifahrerin kam in ein Krankenhaus. Neben zahlreichen Polizisten und Feuerwehrkräften war auch eine Seelsorgerin im Einsatz, die Zeugen und Ersthelfer betreute.
Während der Unfallaufnahme blieb die A61 zwischen den Anschlussstellen Bergheim-Süd und Bergheim vollständig gesperrt. Erst gegen 4.30 Uhr konnte die Sperrung nach dpa-Angaben wieder aufgehoben werden.
Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache des folgenschweren Unfalls aufgenommen.
Erstmeldung vom 2. Februar, 6.41; zuletzt aktualisiert um 7.40 Uhr.
Titelfoto: Jan Ohmen