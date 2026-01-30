Spurwechsel endet im Chaos: Vier Autos in Unfall auf A560 verwickelt

Sankt Augustin - Gefährlicher Unfall am späten Donnerstagabend auf der A560: Bei Sankt Augustin sind gleich vier Autos ineinander gekracht. Am Ende gab es sechs Verletzte!

Mehrere Autos wurden bei dem schweren Unfall auf der A560 stark beschädigt. Die Fahrbahn war stundenlang gesperrt. © Marius Fuhrmann

Laut Polizei krachte es gegen 22 Uhr in Höhe von Niederpleis. Dort fuhr ein 62-Jähriger mit seinem VW auf der mittleren Spur und zog plötzlich nach links, offenbar ohne sich umzuschauen.

An jener Stelle war gerade eine 24-jährige Autofahrerin unterwegs, die nicht mehr bremsen konnte und dem Wagen hinten auffuhr.

Beide Autos schleuderten über die Fahrbahn und prallten in die Mittelleitplanke. Dabei wurde auch ein Taxi in den Unfall verwickelt und der VW Golf einer 52-jährigen Frau gestreift.

Durch den heftigen Aufprall fing der Motorraum des Taxis Feuer. Alle Beteiligten konnten sich noch aus den Fahrzeugen retten, bevor die Feuerwehr eintraf.