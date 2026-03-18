Betreuer finden Kitakind in Fluss treibend: Zustand des Dreijährigen kritisch

Siegen - Der dreijährige Junge, der am Dienstag in Siegen beim Spielen im Kindergarten in die Sieg gefallen ist, befindet sich weiterhin in einem kritischen Zustand im Krankenhaus.

Der kleine Junge (3) war am Dienstag von Betreuern des Kindergartens in der Sieg treibend gefunden worden. © Berthold Stamm/dpa

Er musste nach dem Vorfall von Rettungskräften reanimiert werden, wie die Polizei mitteilte. Das Kind hatte demnach am Mittag mit anderen Kindergartenkindern unter Aufsicht mehrerer Betreuungspersonen gespielt.

Nachdem aufgefallen war, dass der Dreijährige fehlte, wurde er gesucht und von den Betreuern nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei in einer Art natürlichem Flussbecken in der Sieg treibend entdeckt.

Details zum Hergang teilte die Polizei bisher nicht mit, sie seien Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf eine Straftat liegen laut Polizei bisher nicht vor. Es werde von einem Unglück ausgegangen. Die Ermittlungen laufen.

Auch der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) war vor Ort. "Als ich in der Kita eintraf, war auch bereits die Notfallseelsorge vor Ort. Das Team steht unter Schock", sagte Vorstand Martin Horchler laut einer DRK-Mitteilung.