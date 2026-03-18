Betreuer finden Kitakind in Fluss treibend: Zustand des Dreijährigen kritisch
Von Marco Rauch
Siegen - Der dreijährige Junge, der am Dienstag in Siegen beim Spielen im Kindergarten in die Sieg gefallen ist, befindet sich weiterhin in einem kritischen Zustand im Krankenhaus.
Er musste nach dem Vorfall von Rettungskräften reanimiert werden, wie die Polizei mitteilte. Das Kind hatte demnach am Mittag mit anderen Kindergartenkindern unter Aufsicht mehrerer Betreuungspersonen gespielt.
Nachdem aufgefallen war, dass der Dreijährige fehlte, wurde er gesucht und von den Betreuern nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei in einer Art natürlichem Flussbecken in der Sieg treibend entdeckt.
Details zum Hergang teilte die Polizei bisher nicht mit, sie seien Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf eine Straftat liegen laut Polizei bisher nicht vor. Es werde von einem Unglück ausgegangen. Die Ermittlungen laufen.
Auch der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) war vor Ort. "Als ich in der Kita eintraf, war auch bereits die Notfallseelsorge vor Ort. Das Team steht unter Schock", sagte Vorstand Martin Horchler laut einer DRK-Mitteilung.
"Wir werden alles tun, um zur Aufklärung der Geschehnisse beizutragen. Die Ermittlungen laufen. Mehr können wir zum derzeitigen Zeitpunkt leider nicht sagen", hieß es weiter.
Titelfoto: Berthold Stamm/dpa