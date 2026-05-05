Bei Starkregen: Auto kracht in Biker auf B56 bei Lohmar

Lohmar - Am Montagnachmittag hat es in Lohmar einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Auf der B56 bei Lohmar kam es zu einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. © Marius Fuhrmann

Wie die Polizei mitteilt, war ein 36-Jähriger mit seinem Mercedes auf der B56 von Siegburg in Richtung Lohmar unterwegs, als er im Ortsteil Heide bei nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Das Auto geriet ins Schleudern, rutschte auf die Gegenfahrbahn und krachte dort in ein entgegenkommendes Motorrad.

Der 43-jährige Fahrer aus Köln hatte keine Chance, auszuweichen. Er wurde schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Autofahrer selbst sowie ein Kind im Wagen kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.