Pick-up durchbricht Hauswand und landet in der Küche
Von Michael Brandt
Ennepetal - Ein tonnenschwerer Pick-up ist rückwärts in ein Mehrfamilienhaus in Ennepetal im Ruhrgebiet gekracht und hat die Fassade des Gebäudes durchbrochen.
Das Heck des Wagens landete am Dienstagnachmittag in der Küche einer Wohnung im Erdgeschoss, die zum Zeitpunkt des Unfalls laut Feuerwehr leer stand.
Der Fahrer wurde nicht verletzt, auch sonst kam niemand zu Schaden.
Der Unfall in Ennepetal geschah den Angaben zufolge bei Reparaturarbeiten an dem etwa dreieinhalb Tonnen schweren Fahrzeug.
Nähere Details konnte die Polizei zunächst nicht nennen, sie ermittelt noch zur genauen Ursache.
Nachdem Baustatiker das Gebäude überprüft hatten, bauten Feuerwehr und Technisches Hilfswerk eine Holzrampe, um den Pick-up zu bergen. Teile des Hauses wurden abgestützt, die Fassade wurde notdürftig abgedichtet.
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