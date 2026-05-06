Pick-up durchbricht Hauswand und landet in der Küche

Ennepetal - Ein tonnenschwerer Pick-up ist rückwärts in ein Mehrfamilienhaus in Ennepetal im Ruhrgebiet gekracht und hat die Fassade des Gebäudes durchbrochen.

Zum Unfallzeitpunkt fanden laut Feuerwehr gerade Reparaturarbeiten an dem Pick-up-Truck statt. (Symbolfoto) © 123rf/tpgimages

Das Heck des Wagens landete am Dienstagnachmittag in der Küche einer Wohnung im Erdgeschoss, die zum Zeitpunkt des Unfalls laut Feuerwehr leer stand.

Der Fahrer wurde nicht verletzt, auch sonst kam niemand zu Schaden.

Der Unfall in Ennepetal geschah den Angaben zufolge bei Reparaturarbeiten an dem etwa dreieinhalb Tonnen schweren Fahrzeug.

Nähere Details konnte die Polizei zunächst nicht nennen, sie ermittelt noch zur genauen Ursache.