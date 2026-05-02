Massencrash auf A61 endet tödlich: Frau stirbt an Unfallstelle, vier weitere Personen teils schwer verletzt

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Bei einem Massencrash auf der A61 bei Kerpen wurde eine Frau tödlich verletzt. Vier weitere Personen erlitten teils schwere Verletzungen.

Von Jonas Reihl

Kerpen - Bei einem schrecklichen Unfall auf der A61 bei Kerpen wurde eine Frau tödlich verletzt. Vier weitere Personen erlitten teils schwere Verletzungen, darunter ein 11-jähriges Kind.

Der Porsche wurde bei dem Unfall schwerst beschädigt.
Der Porsche wurde bei dem Unfall schwerst beschädigt.  © Alexander Franz

Zunächst war ein 38-Jähriger laut Polizei mit seinem BMW gegen 15.10 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Türnich auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern gekommen, mit der Mittelleitplanke kollidiert und erst auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen.

An derselben Stelle verunfallte kurze Zeit später ein in Richtung Koblenz fahrender Porsche. Der Wagen blieb anschließend mitten auf der Fahrbahn stehen.

Ein nachfolgender VW Tiguan eines 51-Jährigen mitsamt seinem 11-jährigen Beifahrer konnte in der Folge nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Wagen. Der VW überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

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Der Porschefahrer (51) wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Seine Beifahrerin, eine nach Angaben der Polizei bislang nicht identifizierte Frau, erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Der VW Tiguan blieb nach dem Crash auf dem Dach liegen.
Der VW Tiguan blieb nach dem Crash auf dem Dach liegen.  © Alexander Franz

Die Ermittlungen zum konkreten Unfallhergang sowie zur Unfallursache dauern an. Ein spezielles Unfallaufnahmeteam der Autobahnpolizei Köln ist dafür noch immer im Einsatz. Die A61 in Richtung Koblenz ist rund um das Autobahnkreuz Kerpen gesperrt.

Titelfoto: Alexander Franz

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