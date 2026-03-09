Biker-Unfall im Bergischen: Teenager rast in Leitplanke und bleibt hängen

Odenthal - Im Bergischen Land hat am Wochenende ein 17-Jähriger einen dramatischen Unfall verursacht, bei dem er selbst schwer verletzt wurde.

Das Motorrad des Teenagers wurde nach dem Unfall sichergestellt. © Daniel Evers

Der Polizei zufolge sei der Teenager am Sonntag gegen 15 Uhr mit seinem Motorrad auf der L101 Richtung Limmringhausen unterwegs gewesen, als er in einer scharfen Rechtskurve plötzlich die Kontrolle über seine Maschine verlor.

Binnen Bruchteilen knallte der Pulheimer in die Leitplanke und blieb dort mit einem Bein stecken.

Andere Autofahrer entdeckten den schwer verletzten Biker und alarmierten sofort Polizei und Feuerwehr. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn schließlich in ein Krankenhaus - Lebensgefahr konnte jedoch ausgeschlossen werden.