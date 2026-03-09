Ausflug mit tragischem Ende: Radler fährt plötzlich in Grünstreifen, kurz darauf stirbt er

Wermelskirchen - Ein 42-jähriger Radler ist am Sonntag in Wermelskirchen (Rheinisch-Bergischer Kreis) gestürzt und wenig später im Krankenhaus verstorben.

Der Radler (42) war nach Angaben seiner Mitfahrer plötzlich und ohne erkennbaren Grund in den Grünstreifen gefahren und gestürzt. (Symbolbild) © 123rf/gorgev

Wie ein Sprecher der Polizei am Montag schilderte, war der 42-Jährige am Sonntagvormittag gegen 11.15 Uhr mit einer Gruppe von Radfahrern auf der Balkantrasse unterwegs.

Laut Angaben mehrerer Zeugen fuhr er im Bereich der dortigen Unterstraße dann plötzlich ohne erkennbaren Grund in den abseits der Fahrbahn gelegenen Grünstreifen, stürzte, und war nicht mehr ansprechbar, woraufhin seine Begleiter umgehend Erste Hilfe leisteten.

Zeitgleich alarmierten die Zeugen den Rettungsdienst und einen Notarzt, die ihn in eine Klinik brachten.

Die dort durchgeführten Reanimationsmaßnahmen blieben jedoch ergebnislos, sodass der Mann im Krankenhaus verstarb.