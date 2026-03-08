Ausweichmanöver geht schief: Vier Verletzte, darunter zwei Kinder
Gummersbach - Am Freitagnachmittag überschlug sich ein Auto in Gummersbach-Windhagen. Vier Personen wurden leicht verletzt, darunter zwei Kinder.
Laut Polizei war ein 44-Jähriger gegen 13.50 Uhr mit seinen beiden Kindern (6 und 9 Jahre) auf der Fraunhoferstraße unterwegs, als plötzlich eine 43-Jährige mit ihrem Wagen von einem Firmengelände auf die Straße fuhr.
Der Mann versuchte noch, auszuweichen, jedoch ohne Erfolg. Dabei geriet sein Peugeot ins Schlingern, überschlug sich und landete auf dem Dach.
Alle vier Beteiligten kamen mit leichten Verletzungen davon und wurden vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht.
Die Autos wurden durch den Unfall völlig demoliert und waren nicht mehr fahrtüchtig. Beide mussten in der Folge abgeschleppt werden.
Titelfoto: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis