BMW zerschellt an Hauswand: Fahrer (†28) ohne Chance

Ennepetal - Eine Kollision mit einer Hauswand endete für einen BMW-Fahrer (†28) im Ruhrgebiet mit dem Tod.

Der schreckliche Zustand des Autos lässt nur erahnen, wie heftig der folgenschwere Unfall gewesen sein muss. © Alex Talash/dpa

Der 28-Jährige war am späten Sonntagabend mit seinem Wagen auf der Strückerberger Straße in Ennepetal (Ennepe-Ruhr-Kreis) unterwegs, als das Unheil gegen 21.15 Uhr seinen Lauf nahm.

Aus noch zu ermittelnder Ursache verlor der BMW-Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern, wie die Kreispolizeibehörde mitteilte.

Anschließend zerschellte der Wagen an einer Hauswand abseits der Fahrahn.

Der 28-Jährige erlitt derart schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Die Einsatzkräfte konnten nichts mehr für ihn tun.

Die Polizei ermittelt nun, ob sich der junge Mann möglicherweise mit überhöhter Geschwindigkeit in den Tod gefahren hat.