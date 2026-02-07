BMW-Fahrer kracht in stehenden Dacia: Fünf Menschen verletzt

Grevenbroich - Fünf Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf dem Seitenstreifen der Landstraße 116 im Rhein-Kreis Neuss verletzt worden, zwei von ihnen schwer.

Rettungskräfte kümmerten sich nach dem schweren Unfall in Grevenbroich um die Verletzten. (Symbolfoto) © 123rf/huettenhoelscher

Ein 28 Jahre alter BMW-Fahrer fuhr bisherigen Erkenntnissen zufolge am Morgen gegen 9 Uhr kurz hinter einer Einmündung zur K22 auf einen Dacia auf, der dort auf dem Seitenstreifen gestanden habe, teilte die Polizei mit.

Von den vier Insassen des stehenden Autos im Alter von 71 bis 82 Jahren wurden zwei schwer, zwei leicht verletzt. Auch der 28-Jährige erlitt demnach leichte Verletzungen.

Ein Patient wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, ein Rettungswagen brachte die drei anderen Insassen des stehenden Autos in Kliniken.