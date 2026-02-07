Junger Lamborghini-Fahrer (22) gerät in Gegenverkehr und prallt frontal gegen VW

Mönchengladbach - Bei einem Unfall in Mönchengladbach sind am Samstag zwei Menschen zum Teil schwer verletzt worden.

Während der Fahrer (22) des weißen Lamborghini unverletzt blieb, erlitt der VW-Fahrer (58) schwere Blessuren. © Polizei Mönchengladbach

Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, war ein 22-jähriger Lamborghini-Fahrer am Morgen gegen 9 Uhr auf der Limitenstraße Richtung Odenkirchen unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache von der Fahrbahn abkam und im Gegenverkehr frontal mit einem VW Bora zusammenkrachte, an dessen Steuer ein 58-Jähriger saß.

Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, verständigten die Polizei und versorgten die Insassen beider Wagen, bis die ebenfalls alarmierten Rettungskräfte eintrafen.

Während der 22-Jährige unverletzt blieb, erlitt der VW-Fahrer schwere Verletzungen und musste von Feuerwehrkräften aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Der Beifahrer des weißen Sportwagens zog sich leichte Verletzungen zu, schilderte der Sprecher.

Die Polizei nahm den Unfall auf und leitete Ermittlungen zur Ursache des Zusammenstoßes ein. Diese dauern aktuell noch an, wie es hieß.