Streifenwagen prallt frontal gegen Cupra: Polizist eingeklemmt und schwer verletzt

Düsseldorf - Am Dienstagmittag kam es im Düsseldorfer Stadtteil Hellerhof zu einem schweren Unfall mit einem Streifenwagen der Polizei. Zwei Beamte und eine Frau erlitten teils schwere Verletzungen.

Unfall auf Einsatzfahrt: Der Streifenwagen wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. © Patrick Schüller

Wie ein Polizeisprecher berichtete, war der Streifenwagen der Beamten aus Mettmann am Dienstagmittag im Rahmen einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn auf die Kreuzung zur Frankfurter Straße/Hellerhofweg eingefahren, um von dort aus links abzubiegen.

Dabei prallte der Dienstwagen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen frontal mit dem Cupra einer 50-Jährigen zusammen, die auf der Frankfurter Straße stadtauswärts unterwegs war.

Der Fahrer des Streifenwagens, ein 25-jähriger Polizist, wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste von Feuerwehrkräften befreit werden. "Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht", schilderte der Sprecher.

Seine 26-jährige Kollegin sowie die Cupra-Fahrerin zogen sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und kamen ebenfalls in Krankenhäuser.