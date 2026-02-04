Streifenwagen prallt frontal gegen Cupra: Polizist eingeklemmt und schwer verletzt
Düsseldorf - Am Dienstagmittag kam es im Düsseldorfer Stadtteil Hellerhof zu einem schweren Unfall mit einem Streifenwagen der Polizei. Zwei Beamte und eine Frau erlitten teils schwere Verletzungen.
Wie ein Polizeisprecher berichtete, war der Streifenwagen der Beamten aus Mettmann am Dienstagmittag im Rahmen einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn auf die Kreuzung zur Frankfurter Straße/Hellerhofweg eingefahren, um von dort aus links abzubiegen.
Dabei prallte der Dienstwagen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen frontal mit dem Cupra einer 50-Jährigen zusammen, die auf der Frankfurter Straße stadtauswärts unterwegs war.
Der Fahrer des Streifenwagens, ein 25-jähriger Polizist, wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste von Feuerwehrkräften befreit werden. "Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht", schilderte der Sprecher.
Seine 26-jährige Kollegin sowie die Cupra-Fahrerin zogen sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und kamen ebenfalls in Krankenhäuser.
Polizei leitet Ermittlungen zur Unfallursache ein
Die Düsseldorfer Polizei sicherte vor Ort Spuren, wozu unter anderem auch eine Drohne eingesetzt wurde. Die Ermittlungen zur konkreten Ursache dauern vorerst an.
Der Unfall sorgte für massive Verkehrsbehinderungen. Autofahrer brauchten rund um die Frankfurter Straße starke Nerven, zeitweise ging kaum noch etwas voran.
Erstmeldung vom 3. Februar, 20.53 Uhr; aktualisiert am 4. Februar, 12.09 Uhr.
Titelfoto: Patrick Schüller